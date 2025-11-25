L’UE sospende la procedura per disavanzo eccessivo all’Italia e altri 8 Paesi

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Per i nove Stati membri sottoposti da Bruxelles a procedura per disavanzo eccessivo, ovvero Austria, Belgio, Francia, Ungheria, Italia, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia, “la procedura è sospesa”. Lo riferisce un comunicato della Commissione europea. “In termini concreti, ciò significa che in questa fase non vengono intraprese ulteriori azioni procedurali, ma che la procedura in corso rimane aperta (vale a dire che il disavanzo non è stato riportato stabilmente al di sotto del 3% del Pil) e che gli Stati membri rimangono vincolati dalla rispettiva raccomandazione del Consiglio”, precisa la nota di Bruxelles. La Commissione rivaluterà la situazione la prossima primavera, quando saranno disponibili i dati relativi al 2025.

