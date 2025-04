Ue sospende per 90 giorni i controdazi, Sefcovic vola a Washington

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea ha ufficialmente sospeso le contromisure sui dazi degli Stati Uniti “per dare tempo e spazio ai negoziati” tra Bruxelles e Washington.

La sospensione era stata annunciata per la prima volta la scorsa settimana dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ed entrerà in vigore domani. Secondo quanto precisa una nota di Bruxelles la decisione, che sospende per un massimo di 90 giorni le contromisure pianificate dall’Ue contro i dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio, è stata presa in risposta alla proroga di 90 giorni stabilita da Washington per l’entrata in vigore delle sue tariffe.

In totale, le contromisure Ue sospese coprono 21 miliardi di euro di esportazioni statunitensi. La notifica ufficiale di sospensione coincide con la missione a Washington del commissario europeo per il Commercio Maros Sefcovic, effettuata, come precisa ancora il comunicato, “nell’ambito degli sforzi dell’Ue per trovare una soluzione negoziata con gli Stati Uniti”.

Nella giornata di oggi la Commissione ha dunque adottato due atti giuridici che, rispettivamente, prima impongono e poi sospendono le contromisure fino al 14 luglio 2025. Lo scorso 10 febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato l’imposizione di dazi del 25% sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati. I dazi statunitensi sono stati imposti il 12 marzo e riguardano, oltre all’acciaio e all’alluminio di qualità industriale, dei prodotti semilavorati e finiti e i loro derivati per la commercializzazione (dai pezzi di macchinari ai ferri da maglia).

In risposta, l’Ue ha annunciato un piano per imporre contromisure alle esportazioni di beni statunitensi, sottolineando però la propria preferenza “per una soluzione negoziata”. Il 9 aprile gli Stati membri hanno votato a favore della proposta della Commissione e nello stesso giorno gli Stati Uniti hanno annunciato una sospensione di 90 giorni di tutte le tariffe che avevano un impatto sull’Ue.

