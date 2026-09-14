Ue, Sefcovic “Riforma doganale semplifica e supera la frammentazione”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La riforma doganale è stato uno sforzo collettivo verso l’obiettivo condiviso di potenziare la nostra unione doganale per fare in modo che alla fine agisca all’unisono e serva meglio il nostro mercato unico”. Lo ha detto Maros Sefcovic, commissario europeo per il Commercio e la sicurezza economica, nel corso della plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo. Sefcovic ha ringraziato i relatori della riforma e il Consiglio Ue per la collaborazione. “Il sistema attuale è frammentato, con standard e regole diverse da applicare alle frontiere – ha spiegato Sefcovic -. La riforma mette i dati doganali sotto lo stesso tetto, con una semplificazione significativa da un miliardo di euro l’anno per le imprese europee”.

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