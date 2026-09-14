Ue, Hoekstra “L’Ets non è l’unica componente che definisce i prezzi dell’energia”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Se guardiamo all’Europa, è la Finlandia che ha i prezzi più bassi dell’energia, perché ha un abbinamento di rinnovabili, nucleare, capacità di rete, e questo funziona davvero molto bene”. Lo ha detto Wopke Hoekstra, commissario europeo per il Clima, le emissioni nette zero e la crescita pulita, intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo nel dibattito sul sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS). “Non commettiamo l’errore di pensare che l’Ets sia la componente da sola che definisce i prezzi”, ha spiegato il commissario Ue.

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