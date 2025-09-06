Ue, Sefcovic “Arrivato ordine esecutivo di Trump sui dazi, verso il 15% per le auto”

ROMA (ITALPRESS) – “Accolgo con favore l’Ordine Esecutivo come passo cruciale nell’attuazione della Dichiarazione Congiunta UE-USA: apre la strada alla riduzione delle tariffe su auto e ricambi al 15% e garantisce importanti esenzioni dal limite del 15%”. Così su X il Commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, annuncia che è arrivato dagli Stati Uniti l’ordine esecutivo per l’attuazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa sulle relazioni commerciali. “Onorando congiuntamente gli impegni, possiamo apportare benefici duraturi a entrambe le parti”, conclude.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
