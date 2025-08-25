Ue, Sberna “La sostenibilità deve essere a misura dei territori”

RIMINI (ITALPRESS) - "L'Agenda 2030 è importante e ne condividiamo i principi. Ci impegneremo affinché tutto quello che sta avvenendo rispetto alla traduzione in realtà degli obiettivi di sostenibilità possa essere a misura di territori, cittadini e imprese". Lo dice la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, a margine del 46^ Meeting di Rimini.