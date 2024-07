Ue, Salvini “Vannacci vicepresidente gruppo Patrioti”

ROMA (ITALPRESS) - "Giornata importantissima oggi per l'Italia e per la Lega, perché nasce a Bruxelles il terzo gruppo all'Europarlamento". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alla nascita del gruppo dei Patrioti per l'Europa. "Noi abbiamo indicato il generale Vannacci come vicepresidente di questo gruppo. È finalmente l'occasione per cambiare questa Europa come hanno chiesto milioni di cittadini con il loro voto", aggiunge. sat/gtr (Fonte video: ufficio stampa Matteo Salvini)