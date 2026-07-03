Sindaco Lampedusa “Grande attesa ed emozione per la visita del Papa”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - "Probabilmente la visita di un altro Pontefice conferma il ruolo di quest'isola e il forte valore simbolico che Lampedusa ha sia per la Chiesa sia per il mondo intero. Naturalmente siamo in trepidante attesa, emozionati per questa visita, e la comunità farà quello che ha sempre fatto: mostrare quel volto autentico che la contraddistingue da tantissimi anni, quello della solidarietà e della speranza. Lo facciamo spontaneamente". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, parlando alla vigilia della visita nell'isola di Papa Leone XIV. col3/fsc/gsl