Schifani “Papa a Lampedusa segnale forte, appuntamento epocale per la Sicilia”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - "Siamo alla vigilia di un appuntamento epocale per la Sicilia. La visita del Papa è un segnale di grandissima solidarietà e vicinanza alla nostra terra, che si è dimostrata campione nell'accoglienza". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti al suo arrivo all'aeroporto di Lampedusa alla vigilia della visita di Papa Leone. col3/fsc/gsl