Ue, Salini “Non possiamo parlare di politica estera e difesa senza essere uniti”
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Non possiamo immaginare di parlare di politica estera e di difesa senza accettare l'unità nella stessa, in particolare sulla deterrenza". Così l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, in un'intervista alla Italpess, a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo. xf4/ads/mca2