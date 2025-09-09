Ue, Procaccini “Il Green Deal è un dazio autoimposto, va rimosso”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Insisteremo su quelle che sono le nostre priorità, come la competitività che per troppo tempo è stata sacrificata sull'altare del Green Deal nella scorsa legislatura. E' come se l'Europa si fosse autoimposta un dazio". Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente dell'eurogruppo dei Conservatori e Riformisti europei, Nicola Procaccini, a margine della sessione plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo in merito al discorso che terrà Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione europea. "Il Green Deal va corretto, posticipato o addirittura rimosso, altrimenti non avremo uno sviluppo economico che ci permetterà di godere di alcuni dei nostri diritti sociali come la protezione dell'ambiente", ha aggiunto. xf4/ads/mca1