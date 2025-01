Ue, Procaccini “Con gli Usa di Trump ci può essere buona cooperazione”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - “Credo che nella nuova stagione della politica americana possa esserci una buona collaborazione con l’Unione europea, in particolare con l’Italia, anche grazie al fatto che Giorgia Meloni è oggi la più importante leader conservatrice europea. Potrà accadere che gli interessi divergano, ma sarà ancora più importante in quelle fasi comunicare al meglio per trovare delle sintesi per affrontare insieme le sfide”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e capogruppo dei Conservatori e Riformisti, Nicola Procaccini, a margine del dibattito alla plenaria di Strasburgo sulle relazioni con gli Stati Uniti. xf4/sat/gtr