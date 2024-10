Ue, Pittella “Sbloccare aiuti in Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) - "Sull’Ucraina emerge una posizione chiara dell’UE: difendere un paese che è stato invaso e farlo con coerenza. Occorre sbloccare gli aiuti militari per un valore di 6 mld di euro e i prestiti per un valore di 25 mld di euro. Dobbiamo capire che la minaccia di Putin non è isolata ma c’è il desiderio e l’ambizione lucida e pericolosa di riscrivere l’ordine politico mondiale ai danni dell’occidente. Dobbiamo esserne consapevoli e reagire in maniera coerente”. A dirlo Gianni Pittella, già vicepresidente vicario del Parlamento europeo, intervistato da The Watcher Post. "Sull’immigrazione non si può seguire una logica esclusivamente difensiva e securitaria - ha aggiunto -. Esiste un grande disequilibrio tra denatalità europea e la gigantesca natalità africana. Se vogliamo recuperare welfare, previdenza, occupazione e competitività dobbiamo affrontare diversamente l’immigrazione”. Sulla maggioranza europea Pittella ha concluso: “Von der Leyen aveva fatto alcune promesse a socialisti e verdi che non ha ancora manutenuto, dal tema alloggi ai provvedimenti sul cambiamento climatico. Mi auguro abbia un atteggiamento più chiaro, alla luce del sole. Se si opera in maniera ombrosa i problemi prima o poi vengono al pettine”. fsc/gsl (Fonte video: Utopia Studios)