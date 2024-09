Ue, Pedullà “Spese militari non possono servire per rilancio”

BRUXELLES (ITALPRESS) - “Molte idee ma poche cose che potranno aiutare davvero l’Europa a rilanciarsi” commenta così l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà il report sulla competitività discusso in Parlamento europeo dall’ex Presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi. “Il report - continua l'europarlamentare - lascia presagire uno spostamento di risorse da capitoli come quello del Green Deal all'industria bellica. Non abbiamo bisogno di armi, ma di industria sana, pulita, di industria e innovazione”. xf4/mgg/gsl