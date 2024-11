Ue, Nardella “Servono risposte chiare su assetto politico Commissione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Nel merito l'audizione di Fitto ha fornito alcune risposte che giudichiamo positivamente. Il giudizio finale però lo daremo in relazione al segnale che ci verrà dato dalla presidente Von der Leyen sull'assetto complessivo della Commissione, che per noi è troppo sbilanciato su posizioni conservative, influenzato da partiti nazionalisti e antieuropei". Lo dice l'eurodeputato del Pd Dario Nardella, in merito all'audizione di Raffaele Fitto, vicepresidente designato della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle Riforme. xf4/sat/gsl