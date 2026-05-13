Nazione Sicura 2026 by Remind, sistema integrato per sicurezza e libertà

Nazione Sicura 2026 by Remind, sistema integrato per sicurezza e libertà

ROMA (ITALPRESS) - La sicurezza come presupposto imprescindibile per la tutela delle libertà, il sostegno allo sviluppo economico e il rafforzamento della stabilità del Sistema Italia. Attorno a questo principio si sviluppa il progetto Nazione Sicura 2026 by Remind, iniziativa pensata come spazio di confronto tra istituzioni, settore pubblico e privato, imprese e rappresentanti dei principali comparti strategici nazionali. mec/mgg/azn