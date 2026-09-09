Home Video News Europa Ue, Moratti “Problema casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari”
Ue, Moratti “Problema casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il problema della casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari, si risolve costruendo più case e ristrutturando quelle abbandonate. La proposta del commissario socialista europeo Jorgensen, sugli affitti brevi rischia di introdurre nuovi divieti e restrizioni ai piccoli proprietari e famiglie anche sulle seconde case". Lo afferma l'eurodeputata del Ppe e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti. "È la strada sbagliata e come Forza Italia e Partito Popolare europeo ci batteremo per fermarla, così come ci stiamo battendo per contrastare la direttiva Case Green, che imporrebbe riqualificazioni tra i 20 mila e 60 mila euro ad appartamento", sottolinea Moratti. sat/gsl