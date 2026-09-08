Sassonia, Ruotolo “L’ascesa dell’onda nera è una ferita per l’Europa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Non è un fatto locale, è una ferita per l'Europa, non c'è ombra di dubbio. Perché quei numeri di un'organizzazione che si rifà al nazismo devono preoccupare tutti noi, ma anche i conservatori dell'Europa". Lo ha dichiarato in un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles l'eurodeputato del Partito Democratico, Sandro Ruotolo, commentando l'affermazione dell'AfD in Germania.(ITALPRESS) trl/xf4/azn/