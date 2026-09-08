Automotive, Angelilli “Portate a istituzioni europee le istanze del territorio”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Abbiamo consegnato un documento congiunto sottoscritto dalle Regioni italiane dell'automotive, dove abbiamo fissato le priorità del territorio, delle aziende, dell'indotto e dei lavoratori, soprattutto guardando al prossimo bilancio comunitario". Così la vice-presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles a termine della giornata che l'ha vista in missione per portare le istanze del settore automotive, insieme alla Conferenza delle Regioni per il Tavolo automotive. La vice-presidente ha tenuto una serie di incontri con il responsabile di unità della Dg Clima della Commissione europea, Edoardo Taruano, con il Rappresentante permanente aggiunto d'Italia presso l'Unione Europea, l'Ambasciatore Marco Canaparo, nonché con il vice-presidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto. Su questo punto specifica: "È stato uno scambio costruttivo anche sul bilancio comunitario. Come Regioni abbiamo chiesto di continuare a essere protagonisti in quanto enti più vicini a cittadini e imprese. Si continuerà a lavorare per un bilancio partecipato con i territori al centro". xf4/trl/mca3