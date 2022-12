Ue, Monti “Mi sento sempre vicino alla Commissione”

Alla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen “dico che mi sento tutt’ora vicino alla Commissione: è stato un enorme piacere per me vedere, dopo il suo arrivo, mentre attraversavamo le condizioni più difficili, fare quei passi che hanno portato l'Unione a livelli di attivismo ben orientato senza precedenti". Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti, intervenendo all’evento in suo onore “La Bocconi, l’Italia e l’Europa” all’ateneo milanese. sat/gtr (fonte video: Quirinale)