Ue, Metsola “Urgente costruire un’Europa più resistente”

ROMA (ITALPRESS) – “Anche il settore marittimo ha subìto le difficoltà della pandemia, di una guerra di aggressione al nostro continente, della crisi energetica, dell’aumento del costo della vita e sullo sfondo una crisi climatica. Ma se questo periodo ci ha insegnato qualcosa, è l’urgenza di costruire un’Europa più resistente per contrastare shock simili in futuro. L’unico modo è far crescere le nostre economie. L’Italia è la terza più grande economia blu d’Europa. L’ambizione climatica è essenziale, ma ciò significa anche fissare obiettivi raggiungibili e offrire stimoli finanziari”.

È l’appello lanciato da Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in un videomessaggio trasmesso alla quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, in corso a Unioncamere a Roma.

“Nella sua risoluzione sull’attuazione della politica comune della pesca – ha aggiunto Metsola – il Parlamento ha sottolineato che è necessario un livello di stabilità economica in questo settore, perché gli operatori possano innovare e adottare tecniche più sostenibili. Esiste anche un grande potenziale nella digitalizzazione dell’attività marittime. L’Unione Europea sta già contribuendo in molte di queste aree e lo farà sempre di più”.

“Io sono cresciuta vicino al mare – ha concluso la presidente del Parlamento Europeo – e so quando sia cruciale la gestione sostenibile delle risorse marine sul nostro pianeta. E ora possiamo fare la differenza, perché le decisioni che prendiamo oggi hanno ancora il potere di plasmare il futuro”.

