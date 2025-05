Ue, Metsola “Più investimenti sull’innovazione e meno burocrazia”

TORINO (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo visitato il distretto aerospaziale qui a Torino, ho avuto ancora una volta la conferma che l’Europa non può vivere di nostalgia, deve correre con la forza che voi avete così tanto qui, quella dell‘innovazione. Per riuscirci servono quattro cose. La prima è essere strategici negli investimenti: l’innovazione ha bisogno di infrastrutture, media center, super computer, lavoratori per la ricerca spaziale. Il Parlamento Europeo si batterà affinché il prossimo bilancio pluriennale dell’Unione rifletta queste priorità. Senza investimenti solidi, la competitività sarà solo una parola”. Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, intervenuta al Castello del Valentino di Torino.

“La seconda cosa è essere intelligenti nelle regolamentazioni. Le nostre imprese devono poter innovare, senza essere affogate nella burocrazia. Il Parlamento – ha aggiunto – sta guidando l’agenda della semplificazione e sta consegnando risultati in tempi record. Dobbiamo essere ambiziosi nell’integrazione del mercato unico. I rapporti Letta e Draghi ci danno una mappa chiara, ma ora serve coraggio politico per seguirla. Regole che abbiamo frammentate, talenti bloccati, dati non valorizzati, tutto questo ci frena. Allora dobbiamo liberare la circolazione di idee, progetti e competenze. Dobbiamo connettere le nostre reti energetiche per dare all’innovazione l’energia che serve”, ha concluso.

