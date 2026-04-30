Piemonte, firmato il contratto per la costruzione del nuovo ospedale di Novara

NOVARA (ITALPRESS) – E’ stato firmato oggi a Novara il contratto per la costruzione del nuovo ospedale, alla presenza del Commissario straordinario Marco Corsini, del presidente della Regione, Alberto Cirio, del sindaco di Novara Alessandro Canelli, del rettore dell’Università del Piemonte Orientale Menico Rizzi, del direttore generale dell’Azienda ospedaliera Universitaria Stefano Scarpetta e di Claudio Dogliani, rappresentante dell’azienda che si è aggiudicata i lavori.

“Con la firma di oggi parte il percorso autorizzativo che vedrà l’avvio dei lavori entro l’estate del prossimo anno, lavori la cui conclusione è prevista entro 5 anni. Come per il Parco della Salute di Torino è fondamentale la collaborazione di tutti i soggetti per un’opera che, quando sarà ultimata, avrà un costo unitario inferiore alla media delle opere di dimensione analoga” dichiara il Commissario straordinario Corsini.

“Ringraziamo il Commissario Corsini ed il Governo, che in accordo con la Regione, nel mese di febbraio lo ha nominato. L’impegno condiviso di tutti i soggetti che oggi sono a questo tavolo ha consentito di accelerare i tempi e di avviare l’iter per la realizzazione di un’opera particolarmente attesa da tutto il territorio. La firma di oggi è un passo avanti fondamentale, il cronoprogramma è definito e possiamo dire che, per Novara come per le altre grandi opere di edilizia sanitaria, la Regione procede spedita, con investimenti per oltre 5 miliardi” afferma il presidente Alberto Cirio.

“Ora dobbiamo procedere con la massima celerità per avviare e portare a termine nei tempi previsti un’opera di assoluto rilievo per il territorio che diventerà anche un elemento di attrattività per chi abita nelle regioni confinanti. Il lavoro del Commissario straordinario Corsini, come già per il Parco della Salute di Torino, ci consente di velocizzare il più possibile l’iter dell’opera, anche grazie alla collaborazione del Comune di Novara, dell’Azienda ospedaliera Universitaria e dell’Università del Piemonte Orientale”, dichiara l’assessore alla Sanità Federico Riboldi, impegnato a Torino in un incontro con i sindacati.

“Oggi si compie un passaggio fondamentale, veramente concreto e decisivo per portare, finalmente, dopo anni a compimento la procedura per realizzare il nuovo ospedale universitario di Novara. Ora Comune e azienda aggiudicataria dovranno completare i passaggi finali, ognuno per quanto di propria competenza, per iniziare la costruzione dell’opera che diventerà fondamentale per innalzare la qualità dei servizi sanitari della nostra città e il livello della ricerca scientifica e della didattica universitaria. Ringrazio il commissario straordinario avvocato Marco Corsini che, come sempre, quando è stato chiamato a farlo si è dimostrato assolutamente rapido ed efficiente nel portare avanti le procedure” dichiara il sindaco di Novara Alessandro Canelli.

“Grande soddisfazione, disponibilità e concretezza per l’avvio di quest’opera. Una struttura di questo genere non è solo attrattiva ma può diventare parte di un network nazionale ed internazionale. Fa bene all’Università, alla ricerca e al territorio” afferma Menico Rizzi, rettore dell’Università del Piemonte Orientale.

“Ora dobbiamo procedere con la massima celerità per avviare e portare a termine nei tempi previsti un’opera di assoluto rilievo per il territorio che diventerà anche un elemento di attrattività per chi abita nelle regioni confinanti. Il lavoro del Commissario straordinario Corsini, come già per il Parco della Salute di Torino, ci consente di velocizzare il più possibile l’iter dell’opera, anche grazie alla collaborazione del Comune di Novara, dell’Azienda ospedaliera Universitaria e dell’Università del Piemonte Orientale” dichiara l’assessore alla Sanità Federico Riboldi, impegnato a Torino in un incontro con i sindacati.

“Oggi si compie un passaggio fondamentale, veramente concreto e decisivo per portare, finalmente, dopo anni a compimento la procedura per realizzare il nuovo ospedale universitario di Novara. Ora Comune e azienda aggiudicataria dovranno completare i passaggi finali, ognuno per quanto di propria competenza, per iniziare la costruzione dell’opera che diventerà fondamentale per innalzare la qualità dei servizi sanitari della nostra città e il livello della ricerca scientifica e della didattica universitaria. Ringrazio il commissario straordinario avvocato Marco Corsini che, come sempre, quando è stato chiamato a farlo si è dimostrato assolutamente rapido ed efficiente nel portare avanti le procedure” dichiara il sindaco di Novara Alessandro Canelli. “Grande soddisfazione, disponibilità e concretezza per l’avvio di quest’opera. Una struttura di questo genere non è solo attrattiva ma può diventare parte di un network nazionale ed internazionale. Fa bene all’Università, alla ricerca e al territorio” afferma Menico Rizzi, rettore dell’Università del Piemonte Orientale.

– Foto ufficio stampa Regione Piemonte –

(ITALPRESS).