Ue, Metsola “Democrazia non è scontata, dobbiamo fare di più”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - “La tendenza all’essere uniti è una delle costanti della storia.” Disse Alcide de Gasperi 70 anni fa. “Parliamo, scriviamo, insistiamo, non lasciamo un istante di respiro; che l’Europa rimanga l’argomento del giorno." Mi faccio eco delle sue parole che dobbiamo ricordare in questa legislatura. Abbiamo imparato che non possiamo mai dare per scontata la democrazia. Abbiamo visto che i nostri valori europei sono considerati da troppi come una minaccia". Lo ha detto Roberta Metsola, nel suo discorso alla plenaria di Strasburgo dopo la conferma a presidente del Parlamento Europeo. sat/gsl (fonte video: Parlamento Europeo)