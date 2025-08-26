Ue, Metsola “Con coraggio superiamo gli ostacoli, serve unità”

Mandatory Credit: Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/Shutterstock (15340525r) The President of the European Parliament, Roberta Metsola speaks during a press conference in the Mirror Hall at the Prime Minister's Office with the Danish Prime Minister Mette Frederiksen (Not in view) at Christiansborg Palace. The political leadership of the European Parliament meets with the Danish government to discuss the Danish EU presidency, which begins on 1 July. Senior members of the European Parliament visit Denmark - 03 Jun 2025

RIMINI (ITALPRESS) – “Dobbiamo trovare il coraggio di prendere delle decisioni difficili. Se abbiamo coraggio gli ostacoli li superiamo, questo deve essere il nostro messaggio di ottimismo”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, arrivando al Meeting di Rimini. “L’Europa può fare molto, dobbiamo essere uniti, dobbiamo lottare per la pace, abbiamo molte sfide e dobbiamo capire cosa vuole la gente da noi. A questo dobbiamo rispondere e siamo uniti su questo messaggio”, aggiunge.

-foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

