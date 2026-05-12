Trionfo dei piloti Pirelli P Zero al Rally Coppa Valtellina

ROMA (ITALPRESS) – Al Rally Coppa Valtellina, prima prova del nuovo Campionato Italiano Rally Challenger (CIRC) i piloti che hanno corso con i Pirelli P Zero hanno trionfato sia fra le vetture 4×4 che fra quelle a due ruote motrici. Vincitore assoluto è stato Giuseppe Dipalma con una Skoda Fabia RS che ha preceduto per soli 8 decimi di secondo il campione italiano promotion 2025, Marco Signor con una Toyota GR Yaris Rally2 dopo un testa a testa durato tutta la gara.

Fra le 2 ruote motrici il successo è andato dopo una bellissima lotta a Nicolò Ardizzone davanti a Moreno Cambiaghi. Terzo posto per Igor Iani, tutti su Lancia Ypsilon Rally4 gommate Pirelli. A completare i trionfi dei piloti iscritti ai monomarca Pirelli che interessavano la gara, il Pirelli Star 2RM Asfalto e il Trofeo Pirelli Accademia CRZ, ci sono state poi altre vittorie di categoria ai fini del CIRC, in particolare quelle di Michele Barri fra le Rally5 e di Stefano Roncadori fra le Rally3, e per la Coppa di Zona ACI Sport. Prossimo appuntamento per il trofeo Pirelli Star 2RM Asfalto, al Rally Valli Ossolane il 13-14 giugno.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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