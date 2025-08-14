Ue, mercati agricoli resilienti nonostante le incertezze globali

In un contesto di incertezza a livello mondiale, i mercati agricoli dell'Unione Europea continuano a essere resilienti, secondo l'edizione estiva 2025 della relazione sulle prospettive a breve termine. È previsto un aumento dei cereali e dei semi oleosi, che contribuirebbe a migliorare la bilancia commerciale dell'UE, mentre l'olio d'oliva è in forte ripresa e le consegne di latte rimangono stabili. Secondo le previsioni, la produzione cer ealicola crescerà del 4% nel 2025/26, con un aumento delle esportazioni del 26% e un calo delle importazioni del 19 %. Il comparto avicolo dovrebbe registrare un incremento del 2%, trainato dalla crescita della domanda. Le prospettive indicano un calo per lo zucchero, per il vino e, in misura minore, per la carne di ruminanti. I prezzi delle carni bovine nell'UE rimangono storicamente elevati: con la riduzione delle mandrie, l'offerta potrebbe contrarsi. Anche il settore ovino e caprino nell'UE potrebbe dim inuire, con conseguente calo delle esportazioni e aumento delle importazioni, in un contesto di prezzi elevati dovuti alla scarsità dell'offerta a fronte di una domanda stabile. La produzione di carni suine dell'UE dovrebbe rimanere invariata, sostenuta da una domanda costante. /gtr