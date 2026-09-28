Ue, Lollobrigida “Agricoltura e pesca vanno innovate, bisogna investire”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "C'è necessità di sviluppare una competitività europea in grado di reggere il passo delle altre economie mondiali. Abbiamo necessità di cambiare passo, e si deve fare investendo su settori straordinariamente importanti, compreso il settore primario". Lo ha detto il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine della conferenza "ECF e Agricoltura - come investire sulla sicurezza alimentare e la competitività europea", organizzata dal capodelegazione in Ue di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, al Parlamento europeo di Bruxelles. "Agricoltura e pesca vanno innovate e bisogna investire, e non gravare esclusivamente sulle imprese. Bisogna allargare il quadro dell'innovazione, della ricerca e svilupparlo avendo presente quello che ci serve come europei", ha aggiunto. xf4/fsc/mca2