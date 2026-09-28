Ue, Fidanza “Agricoltura europea fondamentale per la competitività”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Questo è un momento difficile per l'agricoltura europea ma l'agricoltura europea è fondamentale per la competitività. C'è una proposta della commissione di istituire un fondo europeo per la competitività in cui noi vogliamo garantire l'accessibilità delle risorse anche all'intero comparto agroalimentare per fare innovazione". Lo ha detto il capodelegazione in Ue di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, nel corso di un punto stampa a Bruxelles. xf4/fsc/mca2