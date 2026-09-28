Acqua, Dal Fabbro “Priorità sicurezza approvvigionamenti e qualità risorse”

ROMA (ITALPRESS) - "Il focus è porre grande attenzione sulle sfide future dell’acqua e sulle opportunità di crescita. Tra le principali sfide c’è sicuramente quella del cambiamento climatico, con fenomeni come la siccità e, al tempo stesso, le alluvioni. A queste si aggiungono il tema della qualità dell’acqua e quello della sicurezza degli approvvigionamenti". Lo ha detto Luca Dal Fabbro, presidente di Utilitalia, a margine dell'evento di apertura del Festival dell'Acqua 2026 a Palazzo della Cancelleria a Roma. xc7/sat/gtr