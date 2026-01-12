Ue, Kallas “Pronta a proporre ulteriori sanzioni all’Iran”

ROMA (ITALPRESS) – “L’UE ha già imposto sanzioni di vasta portata contro l’Iran, in particolare contro i responsabili delle violazioni dei diritti umani, dell’espansione del suo programma nucleare e del sostegno di Teheran alla guerra russa in Ucraina. E sono pronta a proporre ulteriori sanzioni in risposta alla brutale repressione dei manifestanti”. Così l’Alta rappresentante per gli affari esteri europea, Kaja Kallas, in un’intervista al giornale tedesco Die Welt. L’ex primo ministro estone ha aggiunto che in Iran si stanno svolgendo le più grandi manifestazioni degli ultimi anni. “I cittadini stanno lottando per un futuro autodeterminato e rischiano tutto per farsi sentire. Il regime ha una lunga storia di repressione delle proteste e stiamo assistendo a una risposta brutale da parte delle forze di sicurezza“. La violenza contro i manifestanti pacifici è “inaccettabile”, ha continuato Kallas. Quanto al ruolo dell’Europa nel mondo, secondo Kallas “siamo una potenza geopolitica quando siamo uniti. Ma dobbiamo mostrare maggiore fiducia nella nostra potenza economica, invece di rifuggirla”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).