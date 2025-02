Ue, Gualmini “Fondi per difesa non siano sottratti al sociale”

Ue, Gualmini “Fondi per difesa non siano sottratti al sociale”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Inserire un po' di flessibilità per le spese per la difesa può essere un modo per arrivare all'unione della difesa europea e soprattutto alla creazione di un esercito europeo, ma non vanno tolti finanziamenti alla coesione e al sociale". Lo ha affermato l'eurodeputata del Partito Democratico Elisabetta Gualmini. xf4/sat/gtr