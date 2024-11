BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Io confido che quella del 26 novembre sarà l’ultima conferenza stampa e quindi auspico che le difficoltà e i problemi vengano superati e si trovi un’intesa. Le cose di cui parliamo oggi, la situazione economica, non sarebbero meno serie se parlassimo della situazione geopolitica. Il mondo non aspetta la Commissione Europea, quindi sono convinto che ci siano le condizioni perchè la nuova Commissione europea entri in funzione come è necessario il primo dicembre”. Lo dice il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo a una domanda dei giornalisti a Bruxelles sulle divisioni nella maggioranza Popolari-Socialisti-Liberali in merito alle nomine per la nuova Commissione Ue guidata da Ursula Von der Leyen.

“Io penso che il lavoro della nuova Commissione europea avrà molte sfide davanti – aggiunge -. Tutti siamo convinti che nel contesto che si è creato anche dopo le elezioni americane, avere un’Europa unita e salda sia importante e per questo mi auguro che non ci siano ritardi. Se non ci saranno ritardi sono convinto che la Commissione von der Leyen 2 avrà un’agenda piuttosto fitta, ma potrà ottenere dei risultati importanti per i cittadini europei”.

