Ue, Gentiloni “Crescita modesta, Italia nella media”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Dalle nostre previsioni di autunno si vede un'economia europea che dopo un 2023 molto difficile è tornata a crescere ma a un ritmo modesto, molto moderato". Lo dice il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti a Bruxelles. "In questo quadro la situazione italiana è nella media europea, con un livello di crescita più o meno analogo a quello dell'Eurozona e con una chiara necessità di rafforzare questa crescita in particolare nei prossimi anni - ha aggiunto -. Se devo dire un elemento su cui a mio avviso bisognerebbe soprattutto far leva per rafforzare la crescita nei prossimi anni sia il Pnrr". xf4/sat/gsl