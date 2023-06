Ue, Gentiloni “Al via l’iter verso l’euro digitale”

"Il messaggio semplice: non possiamo immaginare, in un futuro digitale, che la moneta sia dominata soltanto da privati e da criptovalute e l'assenza di un ruolo per gli Stati e per la sovranità monetaria". Lo dice a Bruxelles il commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni. xf4/sat/gsl