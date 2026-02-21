Fitto “Importante modernizzare la politica di coesione”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Stiamo giungendo alla conclusione di questo processo, la revisione intermedia della politica di coesione”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, secondo cui “nelle prossime settimane, credo che sarà possibile nella seconda o terza settimana di marzo, potremo presentare questo importante risultato”.

Secondo Fitto, intervenuto quest’oggi in videocollegamento alla scuola di politiche europee Akademia, presieduta dall’europarlamentare, Dario Nardella, “il mondo è cambiato, non è possibile immaginare che un terzo del bilancio europeo rimanga nella stessa situazione che abbiamo deciso molti anni fa. Gli attuali programmi della politica di coesione nel bilancio 2021-2027 sono stati discussi e decisi tra il 2019 e il 2021 e l’Accordo di partenariato è stato firmato nel 2022″. Dialogando con gli Stati membri e le istituzioni locali, Fitto ha ricordato, “abbiamo definito cinque nuove priorità. Queste cinque priorità sono la difesa, l’edilizia abitativa, l’acqua, la competitività e l’energia”. “Vorrei ringraziare e sottolineare anche la stretta e positiva collaborazione con il Parlamento europeo, perché abbiamo votato le procedure urgenti per questo processo. Era molto importante raggiungere questo importante risultato in pochi mesi”, ha concluso Fitto.

“E’ importante procedere nella direzione della modernizzazione della politica di coesione”, perché “so quanto sia fondamentale e cruciale questa politica, ma ritengo anche importante adattarla alla nuova situazione che abbiamo nel mondo”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, intervenendo quest’oggi in videocollegamento alla scuola di politiche europee Akadémeia. “Non è possibile difendere il vecchio approccio della politica di coesione-ha aggiunto Fitto-, ma abbiamo davanti a noi la sfida molto importante di adattare questa politica alla nuova direzione e alle nuove esigenze che abbiamo. E credo che questo obiettivo sia raggiungibile solo se avremo molte opportunità di parlare, discutere, confrontarci e ascoltare suggerimenti”. Secondo Fitto “se si vuole costruire un’Europa molto forte è necessario avere strategie generali per mantenere l’obiettivo di andare nella giusta direzione nella situazione geopolitica mondiale”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).