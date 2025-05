MILANO (ITALPRESS) – “L’Europa importava la metà del carbone dalla Russia, ora non più, importava una grossa percentuale di petrolio e gas che ora è fortemente ridotta, ma da ridurre ancora di più. Dobbiamo lavorare per l’autonomia strategica. Ci sono le condizioni per raggiungerla in modo totale”. A dirlo è il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, intervenendo a un incontro organizzato dall’Università Cattolica di Milano. Secondo Fitto l’autonomia strategica energetica dell’Europa “è la base sulla quale poter rafforzare il mercato unico che dia una prospettiva”.

E sui dazi:“Ci sono tutte le condizioni per raggiungere un accordo sui dazi. Bisogna distinguere tra le dichiarazioni e i fatti: siamo partiti dal 100%, poi c’è stata una proroga, poi il 50% e ancora un’altra proroga. Nello stesso tempo mi piace sottolineare l’attivismo europeo per rafforzare la dimensione commerciale dell’Unione Europea, come l’accordo con il Mercosur, e lo stesso percorso è stato avviato nel centro Asia e in Sudafrica. La commissione sta facendo questo lavoro per dare maggiore forza e prospettiva al mercato unico europeo e rafforzarlo al suo interno. Per la prima volta, la Commissione Europea ha un commissario per la semplificazione, con un messaggio forte ed evidente per le imprese. La strada scelta è quella giusta per aiutare il sistema imprenditoriale e i cittadini europei e rafforzare la prospettiva del mercato interno”, ha aggiunto Fitto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).