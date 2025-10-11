Ue, Fitto “Accordo sui dazi tra i migliori, ma aprire a nuovi mercati”

ROMA (ITALPRESS) – “La Commissione ha chiuso un accordo sui dazi, credo uno dei migliori accordi a livello mondiale, si tratta di un accordo che va ancora implementato e migliorato. A questo aggiungo che la risposta più corretta è quella di aprire a nuovi mercati perché l’Ue ha due strade obbligate: rafforzare il mercato interno, al tempo stesso aprire in questa fase e il Mercosur è una dimostrazione”. Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della commissione Europea, intervenendo alla Festa dell’ottimismo 2025 de Il Foglio.

“Non penso che quanto accaduto in diversi Paesi europei possa essere sottovalutato. Penso che il sostegno ai territori” di frontiera, come ad esempio Finlandia o Estonia, “e l’azione di sostegno all’Ucraina sia fondamentale perché qui giochiamo il futuro dei valori europei”, ha spiegato. “Il dialogo con gli Usa è fondamentale a prescindere, con le amministrazioni americane l’Ue non può che andare d’accordo. Bisogna avere il giusto approccio e, dal punto di vista internazionale, mi sembra che arrivino dei risultati rilevanti. Bisogna cogliere queste opportunità per proseguire sul fronte ucraino – prosegue -, questo perché l’Ue ha bisogno di procedere con una piena sintonia e con il supporto americano per giungere a una soluzione”.

“Il dialogo con il Ppe è molto importante e credo debba continuare, anche in un contesto come quello italiano”, ha aggiunto. “Io sono stato il primo parlamentare italiano ad aderire al gruppo dei Conservatori, la differenza sta in un approccio ‘contro’ o in un approccio costruttivo. Credo che un centrodestra moderno debba puntare a questo e l’esperienza nei Conservatori ha rappresentato questo impegno negli anni. La prima missione del governo Meloni è stata andare a Bruxelles – ricorda -, questo non vuol dire condividere uno schema politico ma che ci si pone in modo intelligente per far prevalere obiettivi e valori”.

