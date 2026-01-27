ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Europea e l’India hanno concluso oggi i negoziati per un accordo di libero scambio “storico, ambizioso e commercialmente significativo, il più grande accordo di questo tipo mai concluso da entrambe le parti”, come sottolinea la Commissione Ue in una nota. L’intesa “rafforzerà i legami economici e politici tra la seconda e la quarta economia mondiale, in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e sfide economiche globali, evidenziando il loro impegno comune per l’apertura economica e il commercio basato su regole”.

VON DER LEYEN “SCRITTA LA STORIA”

“L’UE e l’India scrivono oggi la storia, approfondendo il partenariato tra le più grandi democrazie del mondo. Abbiamo creato una zona di libero scambio di 2 miliardi di persone, con entrambe le parti destinate a trarne vantaggi economici – afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen -. Abbiamo inviato un segnale al mondo che la cooperazione basata su regole produce ancora grandi risultati. E, soprattutto, questo è solo l’inizio: costruiremo su questo successo e rafforzeremo ulteriormente le nostre relazioni”.

COSTA “PARTNERSHIP SALE A LIVELLO SUPERIORE”

“Oggi portiamo la nostra partnership a un livello superiore. Come due delle più grandi democrazie al mondo, lavoriamo fianco a fianco per offrire benefici concreti ai nostri cittadini e per plasmare un ordine globale resiliente che sostenga la pace e la stabilità, la crescita economica e lo viluppo sostenibile”. Così il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, a Nuova Delhi, in occasione del 16° vertice tra l’Unione europea e l’India, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro indiano, Narendra Modi. “L’Unione Europea e l’India devono collaborare per la nostra prosperità e sicurezza condivise. L’India è la principale economia in più rapida crescita al mondo – ha spiegato Costa -. Il commercio tra i nostri due continenti scorre da secoli. Il commercio è un fondamentale stabilizzatore geopolitico e una fonte fondamentale di crescita economica. Gli accordi commerciali rafforzano l’ordine economico basato su regole e promuovono la prosperità condivisa. Ecco perché l’Accordo di Libero Scambio di oggi è di importanza storica. Uno degli accordi più ambiziosi mai conclusi. Crea un mercato di due miliardi di persone. In un mondo multipolare, l’Unione Europea e l’India stanno lavorando insieme per far crescere sfere di prosperità condivisa”.

“Ma la prosperità non esiste senza sicurezza”, ha aggiunto il presidente del Consiglio Ue, che ha elencato le priorità su questo fronte: “Rafforzare la nostra cooperazione per proteggere meglio i nostri cittadini e i nostri interessi comuni; lavorare insieme per contrastare l’intera gamma di minacce alla sicurezza che affrontiamo, nell’Indo-Pacifico, in Europa e nel mondo; raggiungere un nuovo livello di fiducia strategica tra noi”. “Questo è il significato del nostro accordo su un Partenariato per la Sicurezza e la Difesa. Il primo quadro di difesa e sicurezza di questo tipo tra India e Unione Europea. E il primo passo verso una cooperazione ancora più ambiziosa in futuro”, ha detto Costa, che ha proseguito: “In quanto più grandi democrazie del mondo e paladini del multilateralismo, l’Unione Europea e l’India condividono la responsabilità di rispettare il diritto internazionale, con la Carta delle Nazioni Unite al suo centro”.

UE E INDIA FIRMANO PARTNERARIATO SU SICUREZZA E DIFESA

Il presidente del Consiglio europeo, António Costa, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro indiano, Narendra Modi, si sono incontrati a Nuova Delhi (India) il 27 gennaio 2026 per il 16° vertice tra l’Unione europea e l’India. Nel corso del vertice è stato firmato tra l’altro il Partenariato India-UE per la Sicurezza e la Difesa, “il primo quadro globale di difesa e sicurezza tra le due parti che approfondirà i legami nei settori della sicurezza marittima, dell’industria e della tecnologia della difesa, delle minacce informatiche e ibride, dello spazio e dell’antiterrorismo”, si legge nella dichiarazione congiunta, che spiega anche come i leader abbiano “accolto con favore l’avvio dei negoziati per un Accordo sulla Sicurezza delle Informazioni che faciliterà lo scambio di informazioni classificate e aprirà la strada a una cooperazione più forte in settori legati alla sicurezza e alla difesa”.

