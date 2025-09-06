CERNOBBIO (ITALPRESS) – “Gli innovatori di oggi mancano dello spazio e del supporto regolatorio per crescere qui in Europa. Come conseguenza, molti si rivolgono agli Stati Uniti. Abbiamo la necessità di assicurare che i successori moderni di Alessandro Volta non debbano lasciare [l’Europa, ndr] per realizzare il loro potenziale, così che l’Europa possa raccogliere i frutti della loro innovazione”. Così il Commissario Europeo all’Economia Valdis Dombrovskis intervenendo al Forum TEHA in corso a Cernobbio, che ha inoltre sottolineato che come Europa “non siamo capaci di capitalizzare appieno i nostri asset”.

“Un indicatore è la crescita della produttività nell’Unione Europea, che è stata molto al di sotto di quella di Stati Uniti e Cina. Gli alti prezzi dell’energia sono un altro chiaro segnale delle dipendenze passate dell’Europa e oggi rimaniamo dipendenti dalla Cina per le forniture di materiale grezzi critici per le nostre industrie e settori strategici – ha aggiunto – Se non desideriamo diventare soggetti alle forze geopolitiche di oggi e invece essere artefici delle tendenza globali, c’è il bisogno urgente per l’Unione di rialzarsi, affrontare la nuova realtà e mettere la nostra visione negli affari globali”.

