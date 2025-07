Ue, dal 12 ottobre via al sistema di ingressi/uscite con dati biometrici

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha fissato al 12 ottobre 2025 la data di avvio della progressiva entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite (EES) dell’UE. L’EES, si legge in una nota, è un sistema tecnologico avanzato che registrerà digitalmente gli ingressi e le uscite di cittadini di paesi terzi che si recano in 29 paesi europei, compresi quelli associati Schengen, per soggiorni di breve durata. Raccoglierà dati biometrici, come le impronte digitali, l’immagine del volto e altre informazioni di viaggio, sostituendo gradualmente l’attuale sistema di apposizione di timbri sul passaporto.

L’EES “modernizzerà e migliorerà la gestione delle frontiere esterne dell’UE. Fornirà dati affidabili sugli attraversamenti delle frontiere, individuerà sistematicamente i soggiornanti fuori termine e i casi di frode documentale e d’identità”. Il sistema contribuirà quindi a “impedire la migrazione irregolare e a proteggere la sicurezza dei cittadini europei“. A partire dal 12 ottobre gli Stati membri potranno usufruire di un periodo di sei mesi durante il quale introdurre gradualmente l’EES. Le autorità di frontiera registreranno progressivamente i dati dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere. Al termine di tale periodo, il sistema sarà pienamente operativo presso tutti i valichi di frontiera.

