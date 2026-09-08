Ue, cresce il surplus commerciale agroalimentare

ROMA (ITALPRESS) - L’agroalimentare dell’Unione Europea continua a mostrare una bilancia commerciale positiva, nonostante le tensioni sui mercati internazionali. Nei primi sei mesi del 2026, secondo il monitor “Agrifood Trade” della Commissione Agricoltura Ue, le esportazioni hanno raggiunto quota 117 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le importazioni si sono fermate a 93 miliardi, -4%. Il saldo commerciale fa registrare una crescita di un miliardo e mezzo rispetto al 2025, anche grazie alla diminuzione dei prezzi del cacao. Tra i principali mercati di destinazione dell’export europeo si conferma al primo posto il Regno Unito, seguito dagli Stati Uniti e dalla Svizzera. Crescono invece le esportazioni verso l’Egitto, la Turchia e la Norvegia. Sul fronte dei prodotti, brillano liquori, frutta fresca e a guscio, prodotti di origine animale e oli vegetali. Il vino è la quarta voce dell’export agroalimentare. gsl