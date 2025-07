Ue, Costa “Rafforzare la difesa per preservare l’alleanza transatlantica”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’invasione russa dell’Ucraina è stata un campanello d’allarme per l’Europa. Ha dimostrato che la pace senza difesa è un’illusione. La Nato è indispensabile. Ma l’Unione Europea ha un chiaro valore aggiunto, anzi, ha un ruolo fondamentale, ed è pronta ad assumersi maggiori responsabilità”.

Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo. “Per questo motivo il Consiglio europeo ha approvato un piano di lavoro per raggiungere la preparazione alla difesa entro il 2030. In primo luogo – ha spiegato -, concedere agli Stati membri maggiore margine di manovra fiscale e finanziamenti attraverso il programma Safe per consentire una spesa per la difesa più ambiziosa. In secondo luogo, garantire che gli Stati membri possano spendere meglio, attraverso la standardizzazione, l’aggregazione della domanda, l’armonizzazione dei requisiti e gli appalti congiunti. In terzo luogo, considerare la difesa come motore di competitività, promuovendo la ricerca, l’innovazione e sviluppando una vera politica industriale per la difesa, con maggiori investimenti privati sostenuti dalla Bei”.

“In tutti questi ambiti, insieme alla Commissione, abbiamo compiuto progressi. Ma possiamo, anzi dobbiamo, fare molto di più, agendo insieme come europei. Investire di più – ha sottolineato Costa – significa non dover moltiplicare le stesse capacità per 27. Dobbiamo implementare un sistema di difesa comune, investendo insieme in capacità strategiche come la difesa aerea, la sicurezza marittima, spaziale o informatica. Non parlo di un esercito europeo. Parlo di beni comuni gestiti dai nostri eserciti nazionali, secondo un piano comune. Sono finiti i giorni delle inutili discussioni sul ruolo dell’Ue e della Nato nella costruzione dell’Europa della difesa. È ormai chiaro che rafforzare la difesa europea è il modo migliore per preservare una stabile alleanza transatlantica. Costruire l’Europa della difesa non è uno slogan; è un dovere. Un dovere di proteggere i nostri cittadini, sostenere i nostri valori e difendere il nostro futuro”, ha concluso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)