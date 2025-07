Ue, Costa “Il Giappone è il partner più stretto nell’area dell’Indo-Pacifico”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il Giappone è il “partner più stretto” dell’Unione europea nell’area dell’Indo-Pacifico. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in apertura del vertice Ue-Giappone a Tokyo. “Il Giappone è il nostro partner più stretto nell’Indo-Pacifico. Vorrei sottolineare la forza del partenariato Ue-Giappone, fondato su valori e interessi comuni. Più che mai, il mondo ha bisogno di una partnership più stretta. Vorrei inoltre sottolineare la profondità della nostra cooperazione bilaterale e il nostro stretto coordinamento nell’ambito del G7 e di numerosi consessi multilaterali”, ha detto Costa.

“Il partenariato Ue-Giappone rappresenta un modello stabile di cooperazione che promuove la pace, la democrazia, un ordine internazionale basato su regole e il multilateralismo. Il nostro Partenariato per la Sicurezza e la Difesa è un pilastro fondamentale delle nostre relazioni. Questo partenariato è ancora più prezioso in un mondo sempre più instabile e imprevedibile. Stiamo lavorando insieme per aumentare la nostra prosperità attraverso il commercio e l’innovazione e per rafforzare la sicurezza economica e la resilienza della catena di approvvigionamento”, ha ancora dichiarato il presidente del Consiglio europeo. “L’accordo di partenariato economico Ue-Giappone è un grande successo. I flussi commerciali sono aumentati del 20% dalla sua attuazione. E ora la nostra nuova Alleanza per la Competitività rafforzerà ulteriormente i nostri legami economici”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).