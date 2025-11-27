Ue, Corrado (Pd) “Sul regolamento deforestazione il Ppe spacca gli accordi”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Purtroppo abbiamo visto di nuovo andare in scena una nuova maggioranza delle destra, stessa cosa successa per il voto sull'Omnibus I. Il Partito popolare europeo spacca gli accordi e le negoziazioni e si allea con la destra e con l'estrema destra non per semplificare, ma per smontare completamente quello che è stato costruito anche con grande fatica nella legislatura precedente". Lo ha dichiarato Annalisa Corrado, eurodeputata del Partito Democratico, a margine della votazione avvenuta durante la sessione plenaria di Strasburgo in merito alle norme Ue contro la deforestazione. xf4/ads/mca2