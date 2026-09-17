Ue-Canada, Carney “Costruiamo un’alleanza per il futuro”

STRASBURGO (ITALPRESS) - "Ieri, la Presidente von der Leyen ha parlato di andare oltre il CETA per creare un'Alleanza per il futuro, aprendo la strada affinché il Canada diventi il ​​primo membro associato dell'Unione Europea. Accogliamo con favore questa ambizione: i sondaggi mostrano che una schiacciante maggioranza di canadesi è favorevole a legami molto più stretti". Lo ha detto il premier canadese Mark Carney, nel suo intervento al Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo. sat/mrv (Fonte video: Parlamento Europeo)