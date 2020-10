UE, aumentano vendite al dettaglio ad agosto

Ad agosto il volume del commercio al dettaglio è aumentato, rispetto a luglio, del 4,4 per cento nella zona euro e del 3,8 per cento nell'Unione Europea. Lo rende noto l'Eurostat, spiegando che nel dettaglio le vendite sono aumentate del 3,7 per cento nell'area euro e del 3,5 per cento nell'Ue. Gli aumenti più marcati riguardano i prodotti non alimentari. Tra gli Stati membri, gli aumenti maggiori del volume del commercio al dettaglio sono stati registrati in Belgio, Francia e Germania. sat/mrv/red