Ue, Angelilli “Straordinarie opportunità per imprese del Lazio”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “L’obiettivo è duplice, essere come Regione Lazio ai nastri di partenza per pensare insieme la programmazione che partirà dopo il 2027, ma anche ragionare insieme su quella attuale. Concretezza massima al servizio delle imprese, nel Lazio ce ne sono oltre mezzo milione, 1.600 startup innovative, abbiamo un export che supera i 30 miliardi di euro, siamo la seconda economia italiana, siamo competitivi in termini di Pil con Stati membri a livello europeo. Vogliamo attrarre investimenti, essere protagonisti della prossima programmazione europea e molto attivi sulla ridefinizione delle misure di questa programmazione che è a metà strada”. Così la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, nel corso di un punto stampa a Bruxelles. “Ci sono tanti obiettivi: ricerca, infrastrutture, imprese, agricoltura, formazione, logistica. Noi stiamo puntando su ‘Step’, il nuovo regolamento della Commissione europea, e siamo una delle 9 Regioni italiane, la prima in assoluto ad aver aderito al programma. Si tratta di oltre 110 milioni di euro per le infrastrutture strategiche ad alto impatto innovativo. Sono ottime e concretissime opportunità per le nostre imprese”, aggiunge. (ITALPRESS) xb1/trl/gtr/xf4