Paltrinieri “Momento d’oro per lo sport italiano, ho tifato Sinner”

ROMA (ITALPRESS) - "La vittoria di Sinner? Bellissima. Ieri ero sulla tribuna a fare il tifo, è incredibile. Poi non c'è solo lui, in questo momento l'Italia sta facendo bene in tutti gli sport: le Olimpiadi Invernali sono state un successo, abbiamo fatto record di medaglie lì e record di medaglie noi alle scorse Olimpiadi (estive, ndr). È un momento veramente d'oro, credo che se fossi bambino avrei l'imbarazzo della scelta su chi ispirarmi". Così Gregorio Paltrinieri a margine dell'evento di lancio della terza edizione del progetto "Sport e Innovazione Made in Italy" alla Farnesina. "Sto bene, adesso ho un'ultima tappa di Coppa del Mondo in acque libere, avrò il Settecolli tra un mesetto e poi quest'estate abbiamo di nuovo gli Europei nella Senna", ha aggiunto il fuoriclasse azzurro delle Fiamme Oro, parlando dei prossimi impegni della sua stagione. mec/mc/gtr