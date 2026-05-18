Grano, il modello Casillo fra tracciabilità e formazione

ROMA (ITALPRESS) - Casillo è uno dei principali player italiani del settore agroalimentare, specializzato nell'acquisto di grano, nella sua trasformazione e nella commercializzazione del prodotto finito, farina e semola. Tracciabilità e comunicazione sono i pilastri su cui si fondano i corsi di formazione, frutto della collaborazione con Fondimpresa. mgg/mrv